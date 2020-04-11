اليمن: حالة مصاب كورونا الوحيد مستقرة وحجرنا على 300 مخالط

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أكد مدير مكتب صحة ساحل حضرموت رياض الجريري، أن الحالة الصحية للمصاب الوحيد بكورونا مستقرة، وأنه تم فرض الحجر الصحي على نحو 300 شخص خالطوا المصاب، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وقال الجريري في مؤتمر صحفي: "بين المشمولين بالحجر 18 شخصا هم الحلقة الأقرب للمصاب".

من جهته، شدد وكيل محافظة حضرموت عصام بن حبريش، على أن "لجنة الطوارئ بوادي وصحراء حضرموت اطلعت على مستجدات فيروس كورونا بعد اكتشاف أول حالة مؤكدة بالوباء في مدينة الشحر".

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وقال: "يجب تدارس جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بصورة عقلانية وقراءة انعكاسات وتقييم المواقف في كل مرحلة ".

وتأتي هذه الإجراءات بعد أن تم رفع عدد أفراد فرق الاستجابة السريعة من 4 إلى 16 فردا في كل مديرية، لتنظيم جولات ميدانية للتعامل مع حالات الاشتباه.

ودعت اللجنة القادمين من ساحل حضرموت إلى الالتزام بالحجر المنزلي والتواصل مع غرفة العمليات في حال ظهور أعراض الإصابة حتى تتمكن الجهات المختصة من محاصرة الوباء في نطاق جغرافي محدد .