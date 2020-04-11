استخدام السلالم الهيدروليكية للتعامل مع النخيل في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ واللواء أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة، تجربة استخدام سلم هيدروليكي كهربائي مجهز، لمساعدة المزارعين على صعود النخيل بارتفاع يصل إلى ١٥ مترًا لإجراء كافة أعمال النظافة والتقليم والتلقيح وجني المحصول لأشجار النخيل بشكل آمن.

ووجه الزملوط، بدراسة تعميم التجربة التي تساهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد على المزارع بدلًا من العمل بالطرق التقليدية.