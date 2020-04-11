رئيس البنك الزراعي: فروع البنك جاهزة لصرف منحة 500 جنيه للعاملة غير المنتظمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت منال المصري:

قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إن نحو ألف فرع للبنك سيكونوا جاهزين، لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة المقدرة بـ500 جنيه بداية من بعد غدا الأحد.

وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، كشف عن بدء صرف المنحة الأولى التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا ومقدارها 500 جنيه، لنحو مليون ونصف المليون عامل غير منتظم، اعتبارًا من غدا الأحد وحتى الخميس 16 أبريل الجاري.

من خلال مكاتب البريد، وفروع البنك الزراعي وسيتم تقسيم المستحقين على شرائح تصرف تباعًا وتوزيعهم على كل يوم من الأيام المخصصة للصرف.

وقال فاروق لمصراوي إن أي عامل من المستفيدين من المنحة سيتجه لصرف المعونة لكن بعد استقبال رسالة من على هاتفه المحمول بيوم صرف المنحة، وذلك من ضمن الإجراءات التنظيمية منعا لأي زحام أو تكدس بين العملاء حفاظًا على سلامتهم والوقاية من فيروس كورونا.

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وتغطي فروع البنك البالغة 1210 أفرع كافة محافظات الجمهورية موزعة في المراكز والقري والنجوع المختلفة، وهو ما يسهل على المستفيدين صرف المنحة من أقرب فرع له دون معاناة أو تكدس.

وقال فاروق إن البنك سيقوم بتوزيع كروت ميزة مسبقة الدفع على الأفراد المستفيدين من المنحة مجانا دون أي رسوم، أو مصاريف وذلك بعد حصر غير الحاملين للكارت بهدف استخدام الكارت في صرف المحنة في الشهر الثاني والثالث من أي ماكينة صراف آلي بدلًا من الذهاب للفرع.

وقال وزير القوي العاملة في بيان سابق صادر عن الوزارة، إنه يأتي الصرف من مكاتب البريد التي سيتم تحديدها في الرسالة النصية المرسلة من وزارة القوى العاملة على رقم التليفون الشخصي لكل مستحق، وبها تاريخ ومكان صرف المنحة، لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، وحفاظاً على سلامتهم وكرامتهم.

وأوضح الوزير، أنه عند استلام المستحق من هذه الفئة للمنحة سيسلم مكتب البريد المختص، العامل فيزا كارت بريد (ATM)، بدون أي تكلفة مالية على العامل (مجانًا)؛ ليصرف بموجب هذا الكارت المنحة الثانية والثالثة؛ ليصل بذلك إجمالي المبلغ الذي سيحصل عليه في نهاية الشهور الثلاثة 1500 جنيه هي إجمالي ما قرره الرئيس السيسي لهذه الفئة.