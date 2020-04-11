25% زيادة في الاشتراك بخدمة الإنترنت بانكنج في بنك عوده بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال محمد بدير، العضو المنتدب لبنك عوده مصر، إن نسبة الإقبال على استخدام القنوات الإلكترونية شهدت ارتفاعًا خلال شهر مارس الماضي، كبديل آمن للعملاء لتنفيذ معاملاتهم البنكية منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد.

وأضاف لمصراوي أن بنك عوده مصر تلقى خلال شهر مارس الماضي طلبات من العملاء بزيادة 25% للاشتراك في خدمة الإنترنت البنكي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس وعي عملاء البنك لتنفيذ معاملاتهم البنكية، دون الحاجة لزيارة فروع البنك وخاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بدير أن إجمالي العملاء المشتركين في خدمة الإنترنت بنكي يبلغ 65 ألف عميل.

وقال إن إجمالي الزيادة في عدد زيارات العملاء لخدمة الإنترنت البنكي خلال شهر مارس بلغت 25 ألف زيارة، وتركزت في النصف الثاني من الشهر.

وأضاف أن خدمة الإنترنت البنكي تقدم كافة أنواع التحويلات الداخلية والخارجية، وسداد البطاقات الائتمانية، وتقديم الطلبات، مما يتيح للعملاء تجربة بنكية إلكترونية متكاملة.

وارتفعت التحويلات البنكية بنسبة زيادة 47% في النصف الثاني من شهر مارس، مقارنة بالنصف الأول من نفس الشهر، بعد مبادرة البنك المركزي المصري برفع كافة الرسوم والمصاريف للتحويلات البنكية داخل مصر، بحسب بدير.

وأوضح بدير أن بنك عوده مصر أطلق أيضا في النصف الثاني من شهر مارس خدمة الرسائل النصية التفاعلية، لاستقبال طلبات العملاء، حيث استقبل البنك خلال هذه الفترة أكثر من 8 آلاف طلب من خلال الخدمة الجديدة.

وبحسب العضو المنتدب لبنك عوده، تضاعف عدد المشتركين بخدمة محفظة الهاتف المحمول "Audi2Pay" في شهر مارس، وازدادت تحويلاتهم بنسبة30% في النصف الثاني من شهر مارس، مقارنة بالنصف الأول من نفس الشهر.

كما يعمل البنك حاليا على إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية، لتيسير الحصول على الخدمات البنكية من خلال تطبيق الهاتف المحمول.