بريطانيا تقترب من تسجيل 10 آلاف حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات البريطانية أنها سجلت 917 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا حتى الساعة الرابعة بتوقيت جرينتش من 10 أبريل، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 9875.
وأشارت السلطات الصحية البريطاينة إلى أنها أجرت حتى الساعةالثامنة صباحا من يوم السيت 11 أبريل، 334974 تحليلا، بينها 18091 يوم الجمعة 10 أبريل، مؤكدة إصابة 78991 منذ تفشي الوباء.
وذكر مسؤولون في قطاع الصحة أنعدد حالات الوفاة في مستشفيات إنجلترا ارتفع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بتسجيل 823 وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 8937.
وقالت خدمة الصحة الوطنية في لندن إن أعمار من توفوا تراوحت بين 11 عاما و102 وأن 33 منهم لم يكن لديهم مشكلات صحية أخرى.
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