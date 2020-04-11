الأردن يؤكد سلبية نتائج فحوص كورونا في مخيم الزعتري

أكد وزير الصحة الأردني، سعد جابر، أن نتائج الفحوصات السريعة للكشف عن إصابات بفيروس كورونا المستجد في مخيم الزعتري كلها سلبية، وفقًا لروسيا اليوم. وأعلن جابر أمس الجمعة عدم Advertisements تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا، مؤكدا أن التزام المواطنين بحظر التجوال "كان جيدًا". تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا، مؤكدا أن التزام المواطنين بحظر التجوال "كان جيدًا". وكانت السلطات الأردنية قالت في وقت سابق، إنها ستشرع في إجراء فحوصات عشوائية في شرقي العاصمة عمان والمخيمات. إنها ستشرع في إجراء فحوصات عشوائية في شرقي العاصمة عمان والمخيمات. من جهته، وجه العاهل الأردني الملك عبد الثاني، كلمة إلى الأسرة الأردنية، أشاد فيها بصمود الشعب وثباته في هذه المرحلة الصعبة، على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

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