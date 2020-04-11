الصحة السعودية: تسجيل 5 وفيات و382 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

شهدت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في السعودية قفزة قياسية جديدة، بتسجيل سلطات المملكة خمس وفيات و383 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية. وفيات و383 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية. وقال محمد العقيل، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، الجمعة، إن تعليق الصلاة في المساجد سيستمر خلال شهر رمضان ما لم يصدر قرار خلافا لذلك. الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، الجمعة، إن تعليق الصلاة في المساجد سيستمر خلال شهر رمضان ما لم يصدر قرار خلافا لذلك.

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