الحشد الشعبى العراقى ينهى تطهير وتمشيط الشريط الحدودى مع الأردن والسعودية

أنهت قوات الحشد الشعبي والجيش العراقى، اليوم السبت، الصفحة الثانية من عمليات أبطال النصر الثانية بتطهير وتمشيط الشريط الحدودى المحاذى للحدود الأردنية والحدود السعودية.

وقال قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح، في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، إن الصفحة الثانية من عمليات أبطال النصر الثانية انتهت باعتقال 12 شخصا مشتبها به وسيتم إحالتهم للجهات المختصة، والاستحواذ على تسع قطع من السلاح الخفيف.

وأوضح مصلح أن العملية شهدت تطهير عدد من المناطق منها (زعيله – اتبل- نهيدين – ازمل حوران) ، إضافة إلى الشريط الحدودي الممتد من طريبيل مرورا بالحدود الأردنية والشريط

الحدودي السعودي.

وكان الجيش العراقى بالتعاون مع الحشد الشعبى، نفذ أمس الجمعة، عملية أمنية لتعقب خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي، والسيطرة على تحركاتهم فى صحراء غرب الأنبار، وذكر إعلان الحشد، وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن قوة من حشد الأنبار بالاشتراك من اللواء الثامن والثلاثين للجيش، نفذت عملية دهم وتفتيش فى منطقة "سليجية" لتعقب خلايا "داعش" فى صحراء غرب الأنبار.

وأضاف، أن العملية تهدف إلى تأمين حدود الصحراء من هجمات داعش، التى قد تطال القوات الأمنية

المرابطة غرب الطريق الدولي.وكانت قوات الحشد الشعبى العراقى، قد قصفت في وقت سابق ، أهدافا لتنظيم داعش الإرهابى شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى.وقال مصدر أمنى، وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، إن قوة من اللواء 20 فى الحشد الشعبى قصفت بقذائف الهاون أهدافا لتنظيم داعش فى محيط منطقة بانميل بضواحى خانقين شمال شرق بعقوبة بعد رصد تحركات مشبوهة لعناصر التنظيم فى المنطقة.وكانت قوة من اللواء الأول فى الحشد الشعبى تصدت فى ساعة متأخرة من الليلة الماضية لهجوم شنه تنظيم داعش على أحدى قطعات الحشد فى حوض نفط خانه شمال شرق بعقوب .من جانب أخر عثرت قوات الشرطة الاتحادية العراقية، على نفق لتنظيم داعش الإرهابى وبداخله أحزمة وعبوات ناسفة ومواد متفجرة فى سامراء وكركوك.