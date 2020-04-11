زيادة وفيات «كورونا» بمستشفيات إنجلترا والحصيلة 8937

ذكر مسؤولون في قطاع الصحة، اليوم السبت، أن عدد حالات الوفاة في مستشفيات إنجلترا ارتفع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بتسجيل 823 وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 8937.

وقالت خدمة الصحة الوطنية في إنجلترا، إن أعمار من توفوا تراوحت بين 11 عاماً و102، وإن 33 منهم لم يكن لديهم مشكلات صحية أخرى.

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