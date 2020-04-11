إصابات كورونا في إيران تصل إلى 70029

قالت وزارة الصحة الإيرانية إن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 4357 شخصاً اليوم السبت، بعد تسجيل 125 وفاة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وزاد عدد المصابين بالفيروس 1837 شخصا في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 70029 حالة إصابة.
وقال كيانوش جهانبور المتحدث باسم الوزارة للتلفزيون الرسمي إن 3987 من المصابين في حالة حرجة.
وإيران هي البلد الأكثر تضررا من جائحة كورونا في الشرق الأوسط.
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