إسبانيا تسجل انخفاضاً جديداً في الحصيلة اليومية لوفيات كورونا

سجلت اسبانيا، اليوم السبت انخفاضاً جديداً في الحصيلة اليومية للوفيات جراء كوفيد-19، مع 510 وفيات في خلال 24 ساعة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 16353 وفاة في البلاد، وفقاً لوزارة الصحة.

وبذلك، تكون إسبانيا شهدت اليوم الثالث على التوالي في هذا السياق، بعد قفزة استمرت يومين. وهذا أقل عدد للوفيات في 24 ساعة منذ 23 مارس، فيما لا تزال خاضعة لإجراءات عزل متشددة منذ أربعة اسابيع.