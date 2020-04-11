ترامب يأمر بإمدادات ومساعدات لإيطاليا

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب كبار مسؤولي الإدارة بمساعدة إيطاليا على التصدي لفيروس كورونا المستجد بتزويدها بإمدادات طبية وإنسانية ومساعدات أخرى.
وأمر ترامب في مذكرة للعديد من الوزراء بمجموعة مختلفة من التدابير لمساعدة إيطاليا من بينها قيام العسكريين الأميركيين في البلاد بتقديم خدمات العلاج عن بعد والمساعدة في إنشاء مستشفيات ميدانية وإمدادات في مجال النقل.
وسجلت إيطاليا نحو 19 ألف حالة وفاة بسبب كوفيد-19 وهو المرض الناجم عن فيروس كورونا وهو ما يزيد عن أي دولة أخرى.
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