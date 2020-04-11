كورونا يشعل حرباً كلامية بين ترمب والسويد

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام مملكة السويد بما يخص برامجها الصحية حيال فيروس كورونا حيث قال : لو فعلتُ مثل السويد لكان مليونا أمريكي قد ماتوا الآن – على حد تعبيره – وأضاف ترامب رداً على سؤال في مؤتمره الصحفي اليومي الذي يعقده للحديث عن حال بلاده مع إنتشار عدوى كورونا : أن السويد تعاني بشدة ، وترامب نفسه كان قد إنتقد سياسة السويد الصحية المعتدلة في التعامل مع الوباء في أكثر من مناسبة

لكن وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي ومستشار الدولة السويدية لشؤون الأوبئة أندش تيغنيل ردا على تصريحات ترمب غير المقبولة ، حيث قال البروفيسور تيغنيل : إن كلام ترامب لا ينبغي أن يؤخذ على محمل الجد وحال السويد في التعامل مع المرض أفضل بكثير مما وصلت إليه الحال في نيويورك

ونقلت وسائل إعلام سويدية حكومية وخاصة صوراً لتوابيت يُهال عليها التراب في مقابر جماعية بمدينة نيويورك ، وسط إرتفاع حاد في معدلات الوفاة نتيجة تفشّي العدوى

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أما وزيرة الخارجية السويدية فقد قالت : إن السويد فرضت قيوداً صارمة ، من بينها منع زيارة دور المسنين وتطبيق التعليم عن بعد في المدارس الثانوية ، مضيفة أنه ليس لدينا قفل لنغلق المجتمع كله ، وختمت بالقول : تعتقد بعض الدول أننا لا نفعل شيئاً ، لكننا نفعل ما يناسب السويد وإذا كان ترامب ينتقدنا دون معرفة ما نقوم به فهذا مسيء للسويد بدون شك وترامب غالباً ميبني آراءه على معلومات كاذبة

وقد تقدم ستافان لوفين رئيس الحكومة السويدية بالشكر الجزيل لكل من ألغى رحلات السفر في عيد الفصح ، وقال بأنه يتفهم شعور الكثير منهم بالملل والضجر ، لكن هذه الخطوة ضرورية جداً للحد من إنتشار فيروس كورونا ، ونوه لوفين بتحمل المواطنين المسؤولية الصحية بإلغاء برامج ورحلات السفر والعطلة الحالية ، وأن هذا الإلغاء منح فرصة أفضل لنظام الرعاية الصحية كي يقوم بواجبه ، وأن كل شخص يبقى في البيت يساهم بأن تكون الأوضاع في السويد أفضل بسبب هذه الأزمة ، وختم السياسي الإشتراكي المخضرم منشوره بالقول : أفضل طريقة لإظهار الحب والمودة تجاه من نحب في هذه الأيام ، هي ترك مسافة بيننا وبينهم حتى لا نساهم في نقل العدوى ، من حسن الحظ يستطيع المرء في عصرنا هذا تبادل التهاني بالعيد من خلال التلفون ومحادثات الفيديو ، عن نفسي أنا كرئيس وزراء للسويد سأتصل بأمي بالتلفون في عيد الفصح ولن أذهب لرؤيتها

أما القصر الملكي السويدي فقد نشر فيديو جديد على منصاته في وسائل التواصل الإجتماعي للملك كارل غوستاف والملكة صوفيا وهما يتبادلان التهاني بعيد الفصح أو مايعرف بالسويد بـ glad påsk مع أفراد الأسرة الملكية عن طريقة الفيديو وفي مقدمتهم ولية العهد الأميرة فيكتوريا وزوجها وولديها إضافة إلى نجل الملك وزوجته وإبنته الأخرى وزوجها البريطاني