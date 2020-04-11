تونس ترسل فريقا طبيا إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة تفشي كورونا

أرسلت تونس، اليوم السبت، فريقا طبيا إلى إيطاليا لمساعدتها في مكافحة تفشى فيروس كورونا “كوفيد-19”.

وقالت صفحة رئاسة الجمهورية على “فيسبوك”: “بإذن من رئيس الجمهورية قيس سعيد غادرت صباح اليوم السبت 11 أبريل 2020 بعثة طبية تونسية إلى إيطاليا لمعاضدة مجهودات الأطباء الإيطاليين في مقاومة تفشى فيروس كورونا في هذا البلد الصديق”.

وأوضحت أن هذه المبادرة جاءت على إثر اتصال هاتفي بين الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، والرئيس قيس سعيد، ناقشا فيه “الوضع الصحي في إيطاليا وفي تونس والوضع الصحي في العالم كله”.

وأعرب سعيد خلال هذا الاتصال عن “استعداد تونس لإرسال وفد طبي لمعاضدة جهود السلطات الإيطالية على الرغم من تواضع الإمكانيات المتوفرة في تونس”.

ويضم الوفد أطباء متطوعين مختصين في التخدير والإنعاش وفي الأمن البيولوجي وأيضا ممرضين متطوعين مختصين في الإنعاش والتخدير.