بعد انتهاء فترة النقاهة.. الوزير اعمارة يباشر عمله من داخل مكتبه بالرباط- صور

أنهى عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، فترة النقاهة، إثر شفاءه من فيروس كورونا المستجد، حيث ظهر اليوم السبت، وقد عاد لممارسة عمله بشكل عادي بمقر عمله بالرباط.

ونشر اعمارة، على صفحته الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، صورا توثق مباشرته لعمله مجددا من مكتبه بالوزارة، صباح اليوم السبت بالرباط، أرفقها بعبارات شكر، وجهها لكل من سانده في محنته، كما تمنى الشفاء لكل المرضى، وشكر العاملين في القطاعات الطبية والأمنية.

وكان اعمارة، قد أعلن عن أصابته بالوباء في الرابع عشر من شهر مارس الماضي، بعد عودته من زيارة عمل إلى دولة هنغاريا، حيث خضع لحجر صعي ومتابعة طبية، إلى أن أعلن مطلع الأسبوع الجاري عن شفاءه وخلو جسده من الفيروس، ودخوله في فترة نقاهة انتهت بحلول اليوم السبت.