طالبت منظمة “ماتقيش ولدي” الجهات المعنية في مدينة طنجة بفتح مركز حماية الطفولة، التابع لمندوبية الشباب والرياضة، في وجه الأطفال، الذين هم في نزاع مع القانون، أو في وضعية صعبة، ولا مأوى لهم تحت إشراف جمعيات متخصصة أو السلطات المحلية أو تحت إشراف الشبيبة والرياضة ذاتها، من أجل حمايتهم من فيروس “كورونا”، كما دعت إلى عدم “تكديسهم في مركز واحد”.
وقالت منظمة “ماتقيش ولدي”، في بيان لها، توصل “اليوم 24″، بنسخة منه، إنه “مع بدأ انتشار فيروس كورونا، تم جمع القاصرين، وتكديسهم في مركز الزياتن صحبة أطفال في وضعية صعبة، وكبار السن من المتشردين، أو المتخلى عنهم”، مشيرة إلى أن “مدينة طنجة، تتوفر على مراكز كثيرة يمكن استغلالها لحماية الطفولة من الشارع، والجوع”، مستغربة “تكديسهم بشكل عشوائي في مركز واحد”، داعية إلى “توزيعهم على مراكز متعددة، والتعامل معهم بمقاربات مختلفة، مع احترام شروط الإيواء، بحسب وضعية الأطفال”.
وأوضحت المنظمة ذاتها، أن “فئة القاصرين في مدينة طنجة، تتخبط في مشاكل عديدة، من بينهم فئة المشردين، والمدمنين، والذين هم في وضعية الشارع”.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه “قبل ظهور فيروس كوفيد-19، كان هؤلاء الأطفال، يقتاتون من صدقات بعض المحسنين، أو بقايا المطاعم، أو مما يجدونه من طعام في حاويات الأزبال، ومنهم من كان يفترش الأرض”.
كانت هذه تفاصيل خبر إيواء القاصرين في طنجة..ماتقيش ولدي: تكديسهم في مركز واحد من دون احترام شروط التصنيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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