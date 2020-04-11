إيطاليا.. إيقاف 10 مغاربة خرقوا حظر التجوال ونظموا صلاة جماعية بشكل سري!

أوقفت الشرطة الايطالية أمس الجمعة، عددا من المغاربة، خرقوا حالة الطوارئ، ونظموا صلاة جماعية، بأحد المراكز الإسلامية بمدينة كاتانزارو، أقصى جنوب ايطاليا.

وحسب جريدة ” telemia “ الايطالية، فقد تم ضبط 10 مغاربة ينظمون بشكل سري صلاة جماعية، بأحد المراكز الإسلامية بمدينة كاتانزارو الايطالية، بينهم شخص مفروض عليه الحجر الصحي، أوقفته الشرطة يتسكع بدون مبرر في وقت سابق.

وأشار المصدر ذاته، أنه الموقوفين تم تغريمهم لخرقهم الإجراءات التقييدية وحظر التجوال المعلن عليه من طرف السلطات الإيطالية لوقف تفشي فيروس كورونا.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي، قد أعلن أمس الجمعة، عن تمديد الحجر الصحي إلى غاية 3 ماي المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.