وزارة المصلي والأمم المتحدة تطلقان “عملية سلامة” لكبار السن لمواجهة كورونا

أطلقت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، المرحلة الثانية من “عملية سلامة”، لدعم الأشخاص المسنين، والأشخاص في وضعية إعاقة، باعتبارهم الفئة الاجتماعية، الأكثر عرضة للخطر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتهدف الخطوة، بحسب بيان، أصدرته وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، إلى توفير “عدة السلامة”، للنظافة والوقاية من فيروس كورونا المستجد في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، في كل من الرباط، والدارالبيضاء، وفاس، وطنجة في هذه المرحلة.

وسيصاحب توفير “عدة السلامة” بث، ونشر على نطاق واسع مجموعة من الوصلات التحسيسية، الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، تناسب حاجيات الأشخاص المسنين.

