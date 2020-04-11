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المليشيا تُجدد قصف القرى السكنية في الدريهمي جنوب الحديدة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 11 أبريل 2020

جددت مليشيات الحوثي رفضها للتهدئة وقصفت القرى والعزل السكنية في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة دون أي اكتراث لإيقاف إطلاق النار الذي أعلنت عنه قوات التحالف العربي والقوات المشتركة من أجل مواجهة فيروس .

 

 وأفادت مصادر محلية في الدريهمي أن المليشيات الحوثية لم تلتزم بالتهدئة حيث قامت بقصف القرى والعزل السكنية بقذائف الهاون والهاوزر والآر بي جي بشكل هستيري مخلفة حالة من الذعر والخوف والهلع في صفوف المدنيين.

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هذا وكان التحالف العربي قد أعلن يوم الأربعاء عن وقف شامل لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، وذلك لمواجهة تبعات إنتشار في اليمن.

 

 

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