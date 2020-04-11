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شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء رداد الهاشمي يتفقد الجرحى في مأرب اليمنية والان مع التفاصيل
السبت 11 أبريل 2020
قام اللواء رداد الهاشمي قائد محور كتاف بمحافظة صعدة، بزيارة تفقدية للجرحى و المصابين من أبطال كتيبة الدعم و الإسناد في مشافي مدينة مأرب ؛ القريبة من مسرح العمليات القتالية ضد المليشيات الحوثية الإنقلابية في محافظتي مأرب و الجوف.
حيث كان في إستقباله عند وصوله جميع أعضاء الطاقم الطبي هناك ؛ الذين رحبوا به و مرافقيه و إستمع منهم إلى شرح مفصل عن الوضع الصحي للجرحى و المصابين و نوعية الخدمات الطبية المقدمة إليهم و خلال هذه الزيارة إلتقى كذلك بجميع المقاتلين الأبطال الذين يتلقون العلاج و إستمع منهم إلى همومهم و إحتياجاتهم و من خلال هذا اللقاء تقدم الإخوة الجرحى بالشكر و التقدير للأخ اللواء رداد الهاشمي على تفقده الدائم لهم و تلمس إحتياجاتهم و الإستماع إلى معاناتهم و تقديم كل أوجه الدعم والرعاية و الإهتمام و التوجيه المستمر للمندوبين و الطاقم الطبي بتقديم كل مايحتاجه الجرحى اولاً بأول و توفير كل سبل الراحة حتى يتماثلوا للشفاء.
وتأتي هذه الزيارة التفقدية ضمن التحركات الميدانية المكثفة للأخ اللواء رداد الهاشمي للمقاتلين الأبطال الذين هبوا لمساندة إخوانهم المقاتلين الأبطال في الجوف ومأرب ضد المليشيات الإنقلابية المدعومة من إيران.
الجدير بالذكر أن كتيبة الدعم و الإسناد التابعة لمحور كتاف بمحافظة صعدة كانت قد وصلت إلى محافظة الجوف لمساندة القوات الحكومية هناك بقيادة اللواء أمين العكيمي محافظ محافظة الجوف في وقت سابق من الشهر الماضي ومازالوا هناك مرابطون إلى جانب إخوانهم من رجال القبائل و القوات الحكومية حتى كتابة هذا الخبر.
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