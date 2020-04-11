شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تحاصر كورونا .. أقل عدد وفيات منذ 19 يوما والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة الإسبانية في بيان إن عدد الوفيات اليومي بفيروس كورونا المستجد انخفض لليوم الثالث على التوالي اليوم السبت بعد تسجيل 510 وفيات في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهذا أقل عدد يومي للوفيات منذ 23 مارس آذار.

وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات الإجمالي زاد إلى 16353 من 15843 أمس الجمعة بينما قفز عدد الإصابات المؤكدة إلى 161852 اليوم من 157022 أمس.