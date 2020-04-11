شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 1667 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت روسيا 1667 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة في البلاد إلى 13584. وقال المركز المعني بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا في روسيا إن عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس زاد بواقع 12 حالة إلى 106 وفيات.

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