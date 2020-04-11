شكرا لقرائتكم خبر عن 190 إصابة جديدة بكورونا في طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

سجلت سلطات العاصمة اليابانية ١٩٠ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، معلنةً بذلك أعلى نسبة إصابة في اليوم الواحد لليوم الرابع على التوالي. وذكرت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في طوكيو وصل إلى ١٨٩٠ حالة حتى الآن. وكانت طوكيو سجلت بالأمس ١٩٠ حالة إصابة بفيروس كورونا، و١٨١ حالة أمس الأول الخميس، متجاوزة بذلك عدد الحالات التي تم تسجيلها يوم الأربعاء التي بلغت ١٤٤ حالة.

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