صالح والحلبوسي يؤكدان ضرورة وضع برنامج حكومي يلبي متطلبات المرحلة

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس مجلس النواب استقبل، اليوم، في مقر إقامته بمدينة الفلوجة رئيس الجمهورية".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع في البلاد، وملف تشكيل الحكومة الجديدة، والتأكيد على ضرورة أن تتبنى الحكومة الخطوات الإصلاحية، وأن تضع برنامجا حكوميا واقعيا يلبي متطلبات المرحلة".

