كورونا تسبب بخسارة 40 مليون يورو لبائعي الزهور بفرنسا

تقدر خسارة بائعي الزهور في فرنسا، 40 مليون يورو لاغلاقها شهر واحد بسبب اجراءات السلطات لمكافحة فيروس كورونا

وقال رئيس الاتحاد الفرنسي لحرفيي الزهور فلوران مورو اننا "كتبنا رسالة الى رئيس الحكومة نبلغه انزعاجنا من غلق محلات الزهور لحين انتهاء فترة حظر التجوال"، مبيناً ان "الاغلاق ادى الى خسارة تقدر نحو 40 مليون يورو".



ونوه في تصريح نقله "BFM TV" ان "هذه الخسارة لا تعوضها الدولة ولا يغطيها التأمين، وهذا امر لا يطاق".

واعرب مورو عن "تخوفه استمرار الاغلاق لحين الشهر المقبل، لان مناسبة 1 آيار واحدة من اعياد السنة المهمة بعد عيد الأم وعيد الحب واعياد الميلاد"