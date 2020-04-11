الخليج 365/باريس/علي ناجي
وقال رئيس الاتحاد الفرنسي لحرفيي الزهور فلوران مورو اننا "كتبنا رسالة الى رئيس الحكومة نبلغه انزعاجنا من غلق محلات الزهور لحين انتهاء فترة حظر التجوال"، مبيناً ان "الاغلاق ادى الى خسارة تقدر نحو 40 مليون يورو".
ونوه في تصريح نقله "BFM TV" ان "هذه الخسارة لا تعوضها الدولة ولا يغطيها التأمين، وهذا امر لا يطاق".
واعرب مورو عن "تخوفه استمرار الاغلاق لحين الشهر المقبل، لان مناسبة 1 آيار واحدة من اعياد السنة المهمة بعد عيد الأم وعيد الحب واعياد الميلاد"
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا تسبب بخسارة 40 مليون يورو لبائعي الزهور بفرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.