بقفزة قياسية.. عدد الإصابات بكورونا في السعودية يتجاوز الـ4000

شهدت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في السعودية اليوم السبت قفزة قياسية جديدة، بتسجيل سلطات المملكة خمس وفيات و383 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
ولفتت الوزارة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت في مكة المكرمة (131) والمدينة المنورة (95) والرياض (76) وجدة (50) والدمام (15) وينبع (5) وسبت العلاية (3) والهفوف (3) والخبر (1) والطائف (1) وميسان (1) والشملي (1)، وتماثل 35 مريضا للشفاء من كورونا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 720 شخصا.
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