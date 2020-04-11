اعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة، السبت، عن اطلاق منحة شهرية مؤقتة لمساعدة الاسر المتضررة. وقالت اللجنة بحسب قناة العراقية، إنه "تم تخصيص منحة شهرية مؤقتة لمساعدة الاسر المتضررة والتقديم عليها لمدة خمسة بدءا من اليوم السبت".

وتشهد بغداد والمحافظات حظراً شاملاً للتجوال ضمن إجراءات الحكومة في مواجهة فايروس كورونا.



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