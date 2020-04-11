كيف ستؤثر حركة القمر على برجكم هذا الأسبوع؟

اولا لن نشهد هذا الاسبوع تنقلات كثيرة في حركة الكواكب لا تزال الشمس وعطارد في الحمل تاثيرات فلكية معها التقدم المهني والتألق والشهرة لكل من مواليد الحمل الاسد والقوس كما تحمل لهم اكثر من فرصة للمشاركة في حدث مهم وكبير.كما ان وجود كوكب عطارد في برج الحمل يجعل الامور الادارية والمالية والاوراق والملفات والمستندات تتسهل لمواليد الابراج النارية كما تعود حركة الاتصالات عادية وكل ما يتعلق باجهزة الكومبيوتر والالكترونيات.
ولا يزال تراصف المريخ وزحل في الدلو يسبب بالقلق والتعب والتحديات والمواجهات والمشاكل لمواليد الثور الاسد العقرب والدلو.
ولا يزال كوكب الحب الزهرة يتنقل في برج الجوزاء الهوائي ما يعني ان مواليد الابراج الهوائية الجوزاء الميزان والدلو سوف ترتاح وتعيش فترة ناشطة جدا على الصعيد الشخصي فتكون على موعد مع سلسلة احداث ايجابية عاطفيا وعائليا يحيطك كوكب الحب بأجواء من الرومانسية والسعادة وسوف يساعدك على حل القضايا المعقدة والعالقة.
المشتري وبلوتون في الجدي اورانوس في الثور ما يعني مشاكل تاخير ظروف طارئة وتحديات لكل من مواليد العشرية الاولى من مواليد الثو الاسد والعقرب.
حركة القمر تكون على الشكل التالي
السبت والاحد القمر في القوس الناري يشكل مثلثا فلكيا ناريا مع الشمس من الحمل فيتعاطف الحظ مع مواليد الحمل الاسد القوس ويزيد من شعبيتك ويحمل معه تسويات قانونية ومشاريع جديدة بين الاثنين والاربعاء القمر في الجدي في مربع مع الشمس من الحمل ما يعني الكثير من الحوافز من خلال الخيارات الجديدة كما يحمل المكافآت لكل من مواليد الثور العذراء والجدي الخميس والجمعة القمر في الدلو ما يدفع مواليد الجوزاء الميزان والدلو نحو التوقيع على عقد جديد او ابرام صفقة مالية اساسية.
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