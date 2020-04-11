انت الان تتابع وزارة الصحة الإيرانية: إجمالي إصابات كورونا في إيران 70029 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

امرأة تضع كمامة للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في طهران يوم 2 أبريل 2020

قالت وزارة الصحة الإيرانية إن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 4357 شخصا يوم السبت بعد تسجيل 125 وفاة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وزاد عدد المصابين بالفيروس 1837 شخصا في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 70029 حالة إصابة.

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وقال كيانوش جهانبور المتحدث باسم الوزارة للتلفزيون الرسمي إن 3987 من المصابين في حالة حرجة.

وإيران هي البلد الأكثر تضررا من جائحة كورونا في الشرق الأوسط.