شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة السعودية: تسجيل 382 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت وزارة الصحة السعودية، السبت، 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4033.



وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الوفيات 52 حالة.

وأكدت الوزارة أن 35 حالة جديدة تماثلت للشفاء، ليصل مجموع المتعافين من الفيروس في السعودية إلى 720 حالة.

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