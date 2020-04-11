شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "داونينج ستريت": بوريس جونسون يواصل تعافيه من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020 متابعات_ السعودية نيوز قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم السبت، إن جونسون يحقق "تقدماً جيداً جداً" في التعافي من مرض كوفيد-19.

Advertisements وخرج جونسون من وحدة العناية المركزة يوم الخميس بعدما قضى فيها ثلاث ليال، وقالت رئاسة الوزراء في داونينج ستريت، أمس الجمعة، إنه تمكن من المشي، إلا أن تعافيه لا يزال في مرحلة مبكرة. وقالت متحدثة باسم داونينج ستريت "رئيس الوزراء يواصل تحقيق تقدم جيد جدا".

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