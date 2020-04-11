غرفة إدارة الكوارث: إرتفاع عدد الحالات المصابة بكورونا إلى 619 بعد تسجيل 10 حالات جديدة

أصدرت غرفة العمليات الوطنية لادارة الكوارث في السراي الحكومي تقريرها اليومي عن تطورات ​فيروس كورونا​ في لبنان، مشيرة إلى وصول رقم الحالات في لبنان الى 619 بعد تسجيل 10 حالات جديدة.

وكانت ​وزارة الصحة العامة​ أعلنت، تسجيل 10 حالات جديدة ترفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس "كورونا" الى 619. ولفتت إلى أن الإصابات كلّها تعود للبنانيين المقيمين، حيث لم يتم تسجيل أي إصابة من اللبنانيين المغتربين.

ولفتت الوزارة، في بيانها، إلى أنه تم تسجيل 76 حالة شفاء من الفيروس حتى اليوم. وذكرت أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

إلى ذلك، أعلن مدير مستشفى بشري الحكومي إدي لظم، أن عدد فحوص الـ"PCR" في بشري بلغ لغاية الساعة حوالى الـ70 فحصا.