فادي كرم: معلومات أن حكومة الصين ستقدم rapid test للبنان الأسبوع المقبل

أكد أمين سر تكتل "الجمهورية القوية" النائب السابق ​فادي كرم​، في حديث تلفزيوني، أن "​فيروس كورونا​ عدوّ الجميع"، مشيراً إلى أننا "تعاونّا في ​الكورة​ لمواجهته وهناك مستشفيات في المنطقة يُعتمد عليها ولكن ما من مستشفى حكومي".

وأشار كرم إلى أن "دعونا لحجر الناس واجراء الفحوصات، والـrapid test يمكنه ان يساهم بالحد من الوباء ويمكنه خدمتنا ونحن بحال هلع"، موضحاً أن "أهمية الـrapid test انه لا يعطي نتيجة سريعة لكنه يعطيها بشكل مؤكد بعد 3 أيام وهو يخدمنا بمكان معين لكنه لا يحل مكان الـPCR".

وفي حين لفت إلى أن "هناك معلومات أن حكومة ​الصين​ ستقدم rapid test للبنان الأسبوع المقبل ولكن أدعو للتأكّد من الموضوع"، موضحاً أنه "عندما طرحت الـ rapid test منذ اللحظة الأولى سألوني جداً عنه وقلت إن الوزارة لن ترخص الفحص ولكني دعوتهم لاقناع ​وزارة الصحة​ وجواب الوزارة الدائم أنه لن يترخص، الى ان جاء رئيس التيار الوطني الحر النائب ​جبران باسيل​ واخبر الناس انه جاء به ودعا لترخيصه وذلك يصب في غايات انتخابية".