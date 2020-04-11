أحمد الحريري لجميل السيد: أمثالك صرفوا حياتهم بالتخريب على الأوادم يا حرامي

لفت أمين عام تيار "المستقبل" أحمد الحريري، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن النائب جميل السيد "يبخ سموم وحقارة على كل شيء يحمل اسم الحريري"، مشيراً إلى أن "السيد يحاضر بالعفة والنزاهة وهو علم من اعلام النهب والفساد وتهريب الأموال".
وأكد الحريري أننا "صرفنا عمرنا ومالنا في خدمة الناس وتعمير البلد"، متوجهاً إلى السيد بالقول: "أمثالك صرفوا حياتهم بالتخريب على الأوادم يا حرامي".
ولفت الحريري إلى أن السيد أصبح نائباً مقابل شراء صمته بعد أن فضحت لجنة التحقيق الدولية الملايين المخبأة في منزله، مشيراً إلى أن "حبل الكذب قصير وسنراك وراء القضبان مرة ثانية".
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