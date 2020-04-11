وزير الصحة: مدينة برجا ليست موبوءة والفاعليات فيها حاصرت الفيروس

أعلن وزير الصحة حمد حسن خلال جولة له في مستشفى سبلين الحكومي، أن "مدينة برجا ليست موبوءة والفاعليات فيها حاصرت الفيروس"، معتبرا ان " ما أراه اليوم رائع في ما يخص التعاون والتكافل في خدمة الإنسان وهذا التحدي أتمنى أن ينسحب على كل الملفات".
وكشف حسن أن "مركز الطوارئ في مستشفى سبلين الحكومي يُرمّم بهبة كويتية ومشكور كل من قدّم الدعم للبنان في هذه الأزمة ونحن نتخطى التحديات ونتطلّع الى لبنان المستقبل"، مشددا على ان "نتيجة التعبئة العامة جيدة ويجب الاستمرار بالحد من التنقل والتجمعات وما نراه ثبات في الارقام".
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