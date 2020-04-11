شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن أبو العلا : التنمر ضد مصابى كورونا والأطباء وصمة عار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد النائب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن هناك إشكالية بدأت تظهر فى تنمر البعض مع مصابى فيروس كورونا بل والجهاز الطبى بأكمله وضد المتوفين نتيجة الفيروس أيضا، مشيرا إلى أن الإصابة بهذا الفيروس ليست وصمة عار ،مؤكدا أن العار سيلاحق المتورطين فى مثل هذه الممارسات.

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إلى أنه لا يوجد أخلاق ولا شرع ولا دين يوافق على هذا السلوك الخاطىء، خاصة وأن كورونا هو وباء وأى مواطن عرضة لان يصاب به كما يمكن أن يتسبب فى وفاته قائلا "أرجو أن تعود القلة لرشدها .. والالتزم بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتزام المنازل قدر الإمكان هو الحل الأمثل للحد من هذا الفيروس القاتل ".

وعن رفض الأهالى دفن طبيبة بمحافظة الدقهلية، قال "أبو العلا" أن هذه الممارسة غير مقبولة بالمرة وإجراءات الدفن لا تنشر الفيروس نهائيا ولكن الإجراءات الوقائية والتدابير التى تتخذ فى غسل المتوفى هى الأساس .

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ولفت إلى أن وزارة الصحة طمأنت جموع المصريين منذ البداية بشأن طريقة الدفن والغسل لضحايا كورونا، حيث عند الوفاة يتم إكمال التعامل مع الحالات بنفس إجراءات العزل (رزاز/ تلامس) كما هو متبع، وبعد الغسل والتكفين يتم النقل بسيارة إسعاف، و الجثمان داخل الكيس غير منفذ للسوائل عبر صندوق مغلق لا يفتح إلا بالمدفن، ومن يتولى عملية الدفن يلتزم بارتداء الواقيات الشخصية، وذلك بمشاركة أقل عدد ممكن من المواطنين قائلا :"الإجراءات الاحترازية والتدابير الخاصة بنقل العدوى يتم أتباعها في طريق الغسل والدفن وتجمهر الأهالي والرفض للدفن كان غير مبرر".

وشدد على أنه وفقا للإجراءات والتدابير التي يتم القيام بها على مستوى الغسل والتكفين، وأيضا ضوابط الدفن بأقل عدد ممكن من الأهالي، يكون الجثمان المدفون في المقابر غير ناقل للعدوي إطلاقا، ومن ثم من الضروري أن يدرك جموع المواطنين بمختلف محافظات مصر ذلك، و يلتزموا بالضوابط المنصوص عليها.

وطالب "أبو العلا" بحملات توعية من خلال الإعلام بطبيعة الإصابة بكورونا وأنه فيروس تواجهه كل دول العالم والتأكيد على أن يتم شفائه هو حامل للمناعة ولا خوف منه هذا بجانب التأكيد على أن الأطباء هم خط الدفاع الأول لنا فى مواجهة كورونا ولابد من تقديم لهم يد العون والمساعدة بدلا من التنمر ضدهم.