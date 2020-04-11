شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتوقيع الكشف الدوري على الأطباء لحمايتهم من "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن الطاقم الطبي هو الأولى بالحماية ليستطيع استكمال مهمته فى التصدى لمرض كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها الدولة تقديرا لجهودهم من خلال زيادة بدل العدوى، وزيادة مرتبات طلاب الامتياز.

وطالب زين الدين بالاستماع والاستجابة لمطالب نقابة الأطباء التي أعلنوا عنها بعد إصابة عدد من أطباء وممرضي معهد الأورام ومستشفى الدمرداش، من حيث توفير جميع مستلزمات الوقاية للفرق الطبية، بجميع المنشآت الطبية والرقابة على الالتزام باستخدامها بشكل دائم، والكشف الدوري على الطاقم الطبي للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض وتحولهم إلى مركزا للوباء.

وطالب النائب بوضع خطة عاجلة لتقليل الضغط عن المستشفيات خاصة تلك المسئولة عن استقبال الحالات المشتبه بها ومؤكدة الإصابة بكورونا، وأضاف مؤكدا ضرورة الاهتمام بشكل دائم بتحسين بيئة العمل من حيث التجهيزات بالمستشفيات، وتوفير المستهلكات، وحماية الفريق الطبي.

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