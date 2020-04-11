مطالب برلمانية بتوقيع الكشف الدوري على الأطباء لحمايتهم من "كورونا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن الطاقم الطبي هو الأولى بالحماية ليستطيع استكمال مهمته فى التصدى لمرض كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها الدولة تقديرا لجهودهم من خلال زيادة بدل العدوى، وزيادة مرتبات طلاب الامتياز.
وطالب زين الدين بالاستماع والاستجابة لمطالب نقابة الأطباء التي أعلنوا عنها بعد إصابة عدد من أطباء وممرضي معهد الأورام ومستشفى الدمرداش، من حيث توفير جميع مستلزمات الوقاية للفرق الطبية، بجميع المنشآت الطبية والرقابة على الالتزام باستخدامها بشكل دائم، والكشف الدوري على الطاقم الطبي للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض وتحولهم إلى مركزا للوباء.
وطالب النائب بوضع خطة عاجلة لتقليل الضغط عن المستشفيات خاصة تلك المسئولة عن استقبال الحالات المشتبه بها ومؤكدة الإصابة بكورونا، وأضاف مؤكدا ضرورة الاهتمام بشكل دائم بتحسين بيئة العمل من حيث التجهيزات بالمستشفيات، وتوفير المستهلكات، وحماية الفريق الطبي.
وظهرت خلال الأيام القليلة الماضية حالات مصابة من الطاقم الطبى فى أكثر من مستشفى كما أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن فريق متخصص قام بتطهير وتعقيم مستشفى الزيتون التخصصى والمنطقة المحيطة به تحت إشراف مديرية الصحة للوقاية من فيروس كورونا حفاظًا على صحة المواطنين .
كانت أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة قد أصدرت قرارا بإغلاق مستشفي الزيتون التخصصي لمدة 14 يوما وذلك بعد ظهور بعض الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 ) بين الطاقم الطبي بعد مخالطتهم لسيدة مسنة مصابة تم استقبالها بالمستشفى لإجراء غسيل كلوي كما أصدرت الأمانة العامة تعليمات لكافة العاملين بالمستشفى بالالتزام التام بالعزل المنزلي، واتخاذ كافة سبل الوقاية الشخصية.
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