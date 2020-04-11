شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. إجراءات احترازية ووقائية بالمصانع تنفيذا لتكليفات الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت مجموعة من المصانع فى تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية حماية للعاملين بها.

وكانت نيفين جامع، وزيرة الصناعة، قد تفقدت معرض الهيئة العربية للتصنيع، وذلك بعد قيامها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، قبل دخولها مقر الهيئة، حيث قامت وزيرة الصناعة بإجراء تعقيم القدمين، ثم استعمال الكحول لغسل اليدين، وارتداء كمامة طبية.

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واستقبل الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وزيرة الصناعة والوفد المرافق لها لبحث عدد من مجالات التعاون المشترك فيما بينهما، وكذلك العمل على فتح مجالات جديدة للتعاون مستقبلا، وحيث تفقدت وزيرة الصناعة، معرض الهيئة الذى يضم العديد من المنتجات ذات المردود الاستراتيجى، من محطات تحلية مياه، وطلمبات رفع، وكذلك العديد من الصناعات العسكرية، التى تتم داخل مصانع وشركات الهيئة.