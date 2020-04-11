ليبيا: لم نسجل حالات جديدة مصابة بكورونا.. استقرار العدد في 24 إصابة ووفاة واحدة

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عدم تسجيل ليبيا حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19 ).

وقال المركز -في بيان اليوم السبت- إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع، تسلم 15 عينة للكشف عن فيروس كورونا ليوم الجمعة.

وأوضح أن نتائج العينات جميعها ظهرت سلبية، ما يعني أن المركز لم يسجل أي حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الماضية.

وارتفع يوم الخميس عدد الحالات المسجلة في ليبيا إلى 24 إصابة، بعد اكتشاف ثلاث حالات في بنغازي، كانت مخالطة لأول حالة اكتشفت في المدينة.

وأعلن في ليبيا منذ بدأ الأزمة عن وفاة شخص واحد جراء الإصابة بفيروس كرونا، فيما شفي ثمانية آخرون، ولازال 15 آخرون قيد العلاج، فيما قامت السلطات الصحية بإجراء 492 تحليل مخبري، إلى حدود اليوم.