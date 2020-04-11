البحسني: سنعمل على أن تكون حالة الكورونا الأولى هي الأخيرة

السبت 11 أبريل 2020

شدد محافظ حضرموت على ضرورة أن تكون حالة الكورونا الأولى التي تم تسجيلها بالمحافظة واليمن عموماً هي الأخيرة.



وأوضح اللواء فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت في تصريح نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» الصادرة اليوم السبت أن المصاب قد يكون انتقل إليه الفيروس عن طريق أحد الأجانب العاملين في عرض البحر، لافتاً إلى أن ميناء الشحر مغلق منذ عشرة أيام على أقل تقدير.

وأضاف «قمنا حالياً بحجر عائلة المصاب وجميع المخالطين له خلال الأيام الأخيرة، كما تم تطهير المواقع، سنطوق الفيروس في هذا المكان، سجلت حالة واحدة فقط وسنعمل على أن تكون الأخيرة».

وطالب البحسني السكان البقاء في منازلهم والالتزام التام بالتعليمات والإجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية والصحية، مؤكداً أن الجميع ضرب أروع الأمثلة عند تطبيق حظر التجول قبل أسبوع، وقال «علينا التعاون وأن نكون يداً واحدة في مواجهة هذا الفيروس وسننتصر عليه».

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وأعلن البحسني حظراً للتجول في المديريات الشرقية بداء من الساعة السادسة مساء أمس الجمعة وحتى الساعة السادسة صباحاً بصورة دائمة، واستمرار إغلاق المساجد والأسواق ومنع التجمعات حتى إشعار آخر.

ودعا المحافظ كافة الفرق الصحية للقيام بواجبها خاصة فرق الاستجابة السريعة والفرق الصحية الرديفة في المديريات الشرقية (الشحر، الديس الشرقية، الريدة، قصيعر)، ومساندة رجال الأمن لهذه الفرق لتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية.

وقضت توجيهات محافظ حضرموت بالتزام جميع العاملين في ميناء الشحر (مقر عمل الحالة المصابة) الحجر المنزلي وعدم المخالطة لمدة أسبوعين والتواصل مع غرف عمليات الصحة في حال ظهور أي أعراض لوباء كورونا وسوف تصلهم فرق الاستجابة إلى بيوتهم على الفور.

إلى جانب تنفيذ حملة رش وتعقيم الأماكن العامة والشوارع والأسواق العامة، وإغلاق ميناء الشحر واتخاذ كل إجراءات السلامة والتعقيم للميناء وأرصفته لمدة أسبوع قابل للتمديد.