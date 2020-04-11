شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في سويسرا 831 والان مع التفاصيل

السبت 11 أبريل 2020 ذكرت وزارة الصحة العامة في سويسرا اليوم السبت أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد وصل إلى 831 في ارتفاع من 805 وفيات أمس الجمعة.

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