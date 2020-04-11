الجريري يتفقد مستشفى الشحر ويشدد على بذل المزيد من الجهود

السبت 11 أبريل 2020

تفقد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان مدير مكتب صحة ساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري مساء اليوم الجمعة مستشفى الشحر العام وذلك للاطلاع على الإجراءات الاحترازية التي يتم العمل بها داخل المستشفى لمجابهة انتشار فيروس كورونا بعد ان سجلت مدينة الشحر أول حالة إصابة بفيروس كورونا.



وفي الزيارة التي رافقه فيها مدير الأمن العام والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي ومدير صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت المهندس فهمي عبدالهادي بن شبراق ثمن الوكيل الجريري الدور الكبير الذي توليه السلطة بالمحافظه متمثله باللواء الركن فرج سالمين البحسني والمكاتب الخدميه الاخرى وتكاتفها في خدمة المواطنين في هذه الظروف الصعبة والعمل بروح الفريق الواحد الذي يسعى دوما في تقديم خدمة متميزة لمصلحة المواطنين وتجنيبهم أي مخاطر متوقعة من هذا الوباء .

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كما أشاد الوكيل الجريري بالنموذج الرائع في العمل التشاركي الذي تجلى في اجمل صوره بين إدارة الأمن وصندوق النظافة والسلطة المحلية بمديرية الشحر حيث قدم الجميع تدخلات ميدانية عاجلة للوقاية من وباء كورونا والحد من انتشاره .

وقدم الدكتور الجريري شكره وعرفانه للجهود التي بذلت في الاجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا من الجهات ذات العلاقة حيث وضع مدير امن ساحل حضرموت كل مقدرات الأمن والشرطة لخدمة الأهالي والشحر ، ونفذ صندوق النظافة حملة رش تعقيمية استخدم فيها كل الفرق التابعة له للقيام بالمهمة في الشحر لتعقيم الشوارع وجميع الأماكن العامة وميناء الشحر ، كما أن هناك فريق إسناد حاضرا في الميدان مع الكوادر الصحية من مركز القلب بالمكلا وتم رفد المستشفى بجهاز تنفس صناعي ضمن دعم لجنة التبرعات. وينفيذ محور الملاريا بحضرموت حملة رش دخاني في الشحر. جهود متواصلة من قيادة السلطة المحلية بمديرية الشحر المهندس أمين بارزيق لتذليل كافة الصعوبات قد تعترض سير العمل في مواجهة فيروس كورونا