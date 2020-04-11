شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تطالب المتعافين بالتبرع بالدم : «البلازما تعالج كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الصحة الكويتي، الشيخ باسل حمود الصباح، "نطلب من جميع المتشافين من فيروس كورونا المستجد المبادرة للتبرع بالدم للاستفادة من البلازما في علاج المصابين، حيث ثبت طبياً إيجابية هذا العلاج". وأعلنت وزارة الصحة الكويتية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن تسجيل 161 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ). وبذلك يرتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس في دولة الكويت إلى 1154 حالة إصابة.

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