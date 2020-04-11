شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسمح بتسيير رحلات للمقيمين الراغبين في السفر والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت إلى أنها ستستقبل طلبات شركات الطيران حسب الإجراءات المعمول لدى إدارة النقل الجوي، وذلك للحصول على الموافقات اللازمة لتسيير الرحلات للراغبين من المقيمين بالسفر للخارج.
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