شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسمح بتسيير رحلات للمقيمين الراغبين في السفر والان نبدء بالتفاصيل

قررت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت اليوم السبت السماح لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي بتسيير رحلات جوية للمقيمين الراغبين في السفر لأوطانهم. وقالت الإدارة ، في تعميم نشر على موقعها الإلكتروني اليوم ، إن القرار جاء بناء على موافقة مجلس الوزراء الكويتي في جلسة عقدها اول أمس الخميس .

وأشارت إلى أنها ستستقبل طلبات شركات الطيران حسب الإجراءات المعمول لدى إدارة النقل الجوي، وذلك للحصول على الموافقات اللازمة لتسيير الرحلات للراغبين من المقيمين بالسفر للخارج.