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الكويت تسمح بتسيير رحلات للمقيمين الراغبين في السفر 

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قررت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت اليوم السبت السماح لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي بتسيير رحلات جوية للمقيمين الراغبين في السفر لأوطانهم. وقالت الإدارة ، في تعميم نشر على موقعها الإلكتروني اليوم ، إن القرار جاء بناء على موافقة مجلس الوزراء الكويتي في جلسة عقدها اول أمس الخميس .

وأشارت إلى أنها ستستقبل طلبات شركات الطيران حسب الإجراءات المعمول لدى إدارة النقل الجوي، وذلك للحصول على الموافقات اللازمة لتسيير الرحلات للراغبين من المقيمين بالسفر للخارج.

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