شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تسجل 330 حالة إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السلطات الصحية بإندونيسيا 330 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات إلى 3842 حالةً. وأضاف المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو ا في مؤتمر صحفي أن البلاد سجلت 21 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 327 حالة وفاة.

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