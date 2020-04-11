شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل 1035 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 1035 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ، و 40 حالة وفاة . وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيانها اليوم ، إن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 7447 إصابة ، وبلغ إجمالي الوفيات 239 حالة وفاة ، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 643 حالة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهند تسجل 1035 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.