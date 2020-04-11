اندلاع حريق داخل صهريج محمل بالنفط الأسود في الرطبة

أفاد مصدر أمني في محافظة الانبار، الجمعة، باندلاع حريق داخل صهريج محمل بالنفط الأسود في قضاء الرطبة بالمحافظة. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "عجلة صهريج تحمل مادة النفط الأسود تعرضت لحادث انقلاب واحتراق على الخط السريع في قضاء الرطبة بمحافظة الانبار". وأضاف أن "الدفاع المدني تمكن من انقاذ سائق الصهريج ونقله إلى المستشفى".



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