تسجيل تسع اصابات جديدة بكورونا في البصرة

اعلنت دائرة صحة البصرة، السبت، عن تسجيل تسع اصابات جديدة بكورونا في المحافظة. وقالت دائرة الصحة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تسجيل 9 اصابات جديدة بفايروس كورونا"، مشيرة الى أن "عدد المتشافين الجدد بلغ 5". وأضاف البيان أن "الحالات الموجبة التراكمية بلغت 174".

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