تمديد حظر التجوال في الديوانية لغاية 19 نيسان الحالي

قررت خلية الأزمة في محافظة الديوانية، السبت، تمديد حظر التجوال في المحافظة لغاية الـ 19 من شهر نيسان الحالي.
وذكرت الخلية في بيان أطلعت عليه الخليج 365، انه "تقرر الاستمرار بالحظر لغاية الـ 19 من شهر نيسان الحالي تماشياً مع مقررات خلية الازمة المركزية".
وأضافت أنه "نظراً لقرب موعد حصاد الحنطة، تم التوجيه من قبل رئيس خلية الازمة لتسهيل مهمة المزارعين وضرورة استمرار الدوام في الدوائر التابعة الى وزارتي الزراعة والتجارة".
وأوضحت الخلية، أن "دائرة صحة محافظة الديوانية ولليوم التاسع على التوالي لم تسجّل أي إصابة بفيروس كورونا"، مبينة أن "الموقف الوبائي التراكمي لكورونا لهذا اليوم، بلغ سبع اصابات، وخمس حالات شفاء وحالة وفاة وحالة رقد قيد العلاج".
وأضافت أنه "نظراً لقرب موعد حصاد الحنطة، تم التوجيه من قبل رئيس خلية الازمة لتسهيل مهمة المزارعين وضرورة استمرار الدوام في الدوائر التابعة الى وزارتي الزراعة والتجارة".
وأوضحت الخلية، أن "دائرة صحة محافظة الديوانية ولليوم التاسع على التوالي لم تسجّل أي إصابة بفيروس كورونا"، مبينة أن "الموقف الوبائي التراكمي لكورونا لهذا اليوم، بلغ سبع اصابات، وخمس حالات شفاء وحالة وفاة وحالة رقد قيد العلاج".
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