تمديد حظر التجوال في الديوانية لغاية 19 نيسان الحالي

وذكرت الخلية في بيان أطلعت عليه الخليج 365، انه "تقرر الاستمرار بالحظر لغاية الـ 19 من شهر نيسان الحالي تماشياً مع مقررات خلية الازمة المركزية".

وأضافت أنه "نظراً لقرب موعد حصاد الحنطة، تم التوجيه من قبل رئيس خلية الازمة لتسهيل مهمة المزارعين وضرورة استمرار الدوام في الدوائر التابعة الى وزارتي الزراعة والتجارة".

