اعلنت خلية الازمة في ديالى، السبت، عن شفاء مصابين اثنين من فايروس كورونا في المحافظة.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم استلام النتائج المتبقية من يوم امس الجمعة وظهرت جميعها سالبة".
وأضاف البيان أن "مريضين تماثلا للشفاء وتم اخراجهما الى منازلهم ".
كانت هذه تفاصيل خبر شفاء مصابين اثنين من كورونا في ديالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.