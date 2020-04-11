شفاء مصابين اثنين من كورونا في ديالى

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم استلام النتائج المتبقية من يوم امس الجمعة وظهرت جميعها سالبة".

وأضاف البيان أن "مريضين تماثلا للشفاء وتم اخراجهما الى منازلهم ".